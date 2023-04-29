На гуманитарной "скорой" николаевский медик ездит в рестораны: детали скандала
В Николаеве разгорелся скандал с гуманитарным авто. Директор одного из медучреждений города на карете "скорой", предоставленной западными партнерами для нужд города, ездит в ресторан.
Об этом Новини.LIVE узнало от местных СМИ.
По информации корреспондентов, директор роддома №3 в Николаеве катается на карете скорой, полученной, как гуманитарная помощь. Да, руководитель медучреждения ездил на ней в ресторан.
"У одного из ресторанов нашего города стоит скорая. Скорая, которую, как я понимаю, доставили как волонтерскую помощь", — отмечает местный журналист.
Журналисты установили, что в авто сел директор городского роддома Олег Ищенко.
В свою очередь сам Ищенко подтверждает, что это был он. По его словам, у него не было другого транспортного средства, поэтому воспользовался быстрой.
Напомним, что это уже не первый инцидент с гуманитарными машинами. На днях ранее стало известно, что одесский военный во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".
Также скандальный военком приобрел во время войны виллу в Испании. Имение в Марбели Борисов приобрел в декабре прошлого года за 3 млн 950 тыс. евро.