На гуманитарной "скорой" николаевский медик ездит в рестораны

Олег Ищенко направляется в автомобиль. Фото: скриншот с видео

В Николаеве разгорелся скандал с гуманитарным авто. Директор одного из медучреждений города на карете "скорой", предоставленной западными партнерами для нужд города, ездит в ресторан.

Об этом Новини.LIVE узнало от местных СМИ.

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По информации корреспондентов, директор роддома №3 в Николаеве катается на карете скорой, полученной, как гуманитарная помощь. Да, руководитель медучреждения ездил на ней в ресторан.

"У одного из ресторанов нашего города стоит скорая. Скорая, которую, как я понимаю, доставили как волонтерскую помощь", — отмечает местный журналист.

Журналисты установили, что в авто сел директор городского роддома Олег Ищенко.

В свою очередь сам Ищенко подтверждает, что это был он. По его словам, у него не было другого транспортного средства, поэтому воспользовался быстрой.

Напомним, что это уже не первый инцидент с гуманитарными машинами. На днях ранее стало известно, что одесский военный во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

Также скандальный военком приобрел во время войны виллу в Испании. Имение в Марбели Борисов приобрел в декабре прошлого года за 3 млн 950 тыс. евро.