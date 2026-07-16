На Київському ринку Одеси зріс попит на фрукти: ціни сьогодні

Люди купують фрукти. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Київському ринку Одеси покупцям пропонують широкий вибір сезонних фруктів і ягід. Більшість продукції вже надходить від українських виробників, хоча окремі позиції ще залишаються імпортними. Продавці кажуть, що влітку людей на ринку побільшало, а найбільший попит мають малина, абрикоси та кукурудза. Водночас ціни залежать від сорту, якості та країни походження.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку Одеси та дізналися актуальну вартість фруктів.

Що продають

На прилавках можна знайти малину, полуницю, черешню, абрикоси, нектарини, виноград, кукурудзу та інші сезонні фрукти. Частина товару вже українського врожаю, але окремі фрукти поки що привозять з-за кордону. За словами продавчині Оксани, вона обирає імпортні нектарини, адже вони солодші, а також продає єгипетський виноград. Решта асортименту — переважно українського походження.

"Я працюю для свого покупця. Нектарини поки що беру імпортні, бо вони солодші та якісніші. Виноград теж ще єгипетський. А загалом майже весь товар уже наш, український", — розповіла продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про попит. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на фрукти

Вартість фруктів залежить від якості, сорту та походження. На ринку можна знайти як дорожчі добірні ягоди, так і доступніші варіанти. Продавці зазначають, що покупці можуть обрати продукцію на будь-який бюджет.

Лохина на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Малина — 180–250 грн/кг

Полуниця — 150–200 грн/кг

Лохина — 500 грн/кг

Черешня — від 100 грн/кг

Абрикоси — 120–160 грн/кг

Нектарини — від 130 грн/кг

Виноград "Кишмиш" — від 200 грн/кг

Виноград на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Що купують найчастіше

Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають малина, абрикоси та кукурудза. Частина покупців уже починає робити заготовки на зиму, тому активно купує ягоди. Також на ринку стало більше людей, адже до Одеси приїжджають гості з інших регіонів України. Багато хто купує кукурудзу, щоб приготувати її вдома, адже це дешевше, ніж на узбережжі.

"Найкраще зараз беруть малину, абрикоси та кукурудзу. Люди вже думають про заготовки на зиму, а ще хочуть побалувати себе сезонними фруктами. Покупців стало більше, до Одеси приїжджають люди з інших міст, тому торгівля пожвавилася", — зазначила Оксана.

Абрикоси на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, цього літа чорноморський бичок на одеському Привозі коштує вже 700 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціна на нього тримається вже певний час, а найбільше такою рибою цікавляться відпочивальники. Водночас на ринку вистачає й дешевших видів чорноморської риби, а деякі позиції найближчим часом можуть навіть подешевшати.

Також Новини.LIVE писали, що на одеському ринку "Привоз" значно побільшало сезонних фруктів та ягід. На прилавках уже переважає продукція українського врожаю, а ціни на окремі позиції поступово знижуються. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають черешня, персики, абрикоси та ягоди. Також із початком літа на ринку стало більше покупців.