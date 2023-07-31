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На кордоні Одещини викрили шанувальника "руського миру"

31 липня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На кордоні Одещини викрили шанувальника "руського миру"
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На кордоні Одещини спільними зусиллями прикордонників Білгород-Дністровського загону та представників СБУ був виявлений любитель "руського миру". Цей 40-річний уродженець Кривого Рогу планував незаконно виїхати в Молдову.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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40-річний житель Дніпропетровщини, який мав намір виїхати в Молдову через пункт пропуску "Старокозаче", за документами був громадянином України. Однак правоохоронці під час фільтраційних заходів виявили, що він активний читач та прихильник ресурсів, що підтримують окупантів та поширюють російську пропаганду.

Телефон любителя "руського миру". Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Він невдоволено ставиться до своєї батьківщини, називаючи її "рагулятнею", і висловлює сподівання щодо приєднання наших територій до країни-агресорки. Правоохоронці передали поширювача російської пропаганди представникам Національної поліції.

Любителі "руського миру" на Одещині

Зазначимо, приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Нагадаємо, поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.

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