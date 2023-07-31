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На границе Одесчины разоблачили поклонника "русского мира"

31 июля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На границе Одесчины разоблачили поклонника "русского мира"
Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На границе Одесчины совместными усилиями пограничников Белгород-Днестровского отряда и представителей СБУ был обнаружен любитель "русского мира". Этот 40-летний уроженец Кривого Рога планировал незаконно уехать в Молдову.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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40-летний житель Днепропетровщины, намеревавшийся выехать в Молдову через пункт пропуска "Старокозаче", по документам был гражданином Украины. Однако правоохранители во время фильтрационных мероприятий обнаружили, что он активный читатель и сторонник ресурсов, поддерживающих оккупантов и распространяющих российскую пропаганду.

Телефон любителя "русского мира". Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Он недовольно относится к своей родине, называя ее "рагулятней", и выражает надежду на присоединение наших территорий к стране-агрессору. Стражи порядка передали распространителя российской пропаганды представителям Национальной полиции.

Любители "русского мира" в Одесской области

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту, которого обвиняли в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

Напомним, полицейские из Одессы сообщили об обнаружении подозрительного мужчины, активно поддерживавшего российские войска и их лидера. Этот 55-летний злоумышленник распространял антиукраинский контент и выражал свое восхищение действиями оккупантов.

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