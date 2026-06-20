На кордоні з Румунією почали розвертати авто з Одещини

Румунський кордон. Фото ілюстративне: ДПСУ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На кордоні з Румунією українські водії все частіше стикаються з додатковими перевірками документів. Окрім звичних паперів на авто та особистих документів, прикордонники можуть вимагати підтвердження проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. За відсутності такого документа у перетині кордону можуть відмовити.

Які документи необхідно мати для поїздки до Румунії та що ще варто врахувати перед виїздом — розповідають Новини.LIVE.

Техогляд можуть перевірити

Під час проходження прикордонного контролю водії традиційно пред’являють посвідчення особи, документи на автомобіль та міжнародний страховий поліс. Водночас у деяких випадках службовці можуть попросити надати сертифікат, який підтверджує проходження обов’язкового технічного контролю.

Такий документ засвідчує справність транспортного засобу та його відповідність вимогам безпеки дорожнього руху. Отримати сертифікат можна після перевірки автомобіля на акредитованій станції техконтролю, де оцінюють роботу гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень шкідливих викидів та інші важливі параметри. За відсутності підтвердження техогляду прикордонники можуть не дозволити в’їзд до Румунії.

Які документи потрібно підготувати

Щоб уникнути проблем під час перетину кордону, водіям радять заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів. Зокрема, при собі слід мати:

біометричний закордонний паспорт або візу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий поліс;

медичну страховку;

документи, що підтверджують мету поїздки (бронювання житла, запрошення тощо);

військово-облікові документи для чоловіків віком від 18 до 60 років;

довіреність на право керування, якщо автомобіль належить іншій особі.

Обмеження на ввезення товарів

Окрему увагу румунські митники приділяють речам і продуктам, які подорожні перевозять через кордон. Під забороною залишаються м’ясні та молочні продукти, мед, наркотичні речовини, зброя, контрафактна продукція та тварини без необхідних ветеринарних документів.

Також обов’язковому декларуванню підлягають суми готівки, що перевищують 10 тисяч євро.

Що врахувати перед поїздкою

Громадяни України можуть відвідувати Румунію без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. Правила Шенгенської зони дозволяють перебувати на її території до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час транзитних поїздок прикордонники можуть попросити підтвердити право на в’їзд до країни кінцевого призначення або надати посвідку на проживання. Крім того, для подорожі необхідна медична страховка з покриттям щонайменше 30 тисяч євро.

Як повыдомляли Новини.LIVE, в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Оновлення мають зробити перетин кордону комфортнішим для людей і швидшим для перевезення товарів. Також поблизу одного з переходів облаштували нову сервісну зону для водіїв і подорожуючих.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" планують встановити систему відеоспостереження та автоматичного керування рухом транспорту. Вона працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та дозволить контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.