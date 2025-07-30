У ЗС РФ не вистачає ресурсу для укомплектування частин у Криму

Занедбана частина. Фото: АТЕШ

У росіян не вистачає ресурсу для забезпечення та укомплектування військових частин у Криму. У зв'язку з цим одна з них, що у Севастополі, перебуває у занедбаному стані та знаходиться на межі розформування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Розформування частини

Одна з військових частин ЗС РФ у Севастополі, за даними партизан, перебуває у вкрай занедбаному стані. Територія не доглянута, а техніка поступово приходить у непридатність без потрібного нагляду. При цьому на території об'єкту перебуває добовий наряд, який здебільшого спить або випиває.

"Найімовірніше, у командування не вистачає ресурсів на забезпечення та укомплектування частини особовим складом, тому найближчим часом її буде розформовано. Військовослужбовці вже шукають місце, куди можна перевестися, щоб далі продовжити службу в Криму без поїздок у так звану "зону СВО", — йдеться у повідомленні партизан.

Зазначимо, у цій частині розташовувався медичний загін спеціального призначення, який зараз переживає кадрову кризу через відправку службовців ЗС РФ на війну.

Ворота частини. Фото: АТЕШ

Техніка без догляду. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про візит послів африканських республік у Крим. А також про вирубку лісів на окупованому півострові.