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Головна Одеса На межі розформування — занепад військових частин у Криму

На межі розформування — занепад військових частин у Криму

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:20
У ЗС РФ не вистачає ресурсу для укомплектування частин у Криму
Занедбана частина. Фото: АТЕШ

У росіян не вистачає ресурсу для забезпечення та укомплектування військових частин у Криму. У зв'язку з цим одна з них, що у Севастополі, перебуває у занедбаному стані та знаходиться на межі розформування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Розформування частини

Одна з військових частин ЗС РФ у Севастополі, за даними партизан, перебуває у вкрай занедбаному стані. Територія не доглянута, а техніка поступово приходить у непридатність без потрібного нагляду. При цьому на території об'єкту перебуває добовий наряд, який здебільшого спить або випиває. 

"Найімовірніше, у командування не вистачає ресурсів на забезпечення та укомплектування частини особовим складом, тому найближчим часом її буде розформовано. Військовослужбовці вже шукають місце, куди можна перевестися, щоб далі продовжити службу в Криму без поїздок у так звану "зону СВО", — йдеться у повідомленні партизан.

Зазначимо, у цій частині розташовувався медичний загін спеціального призначення, який зараз переживає кадрову кризу через відправку службовців ЗС РФ на війну.

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Ворота частини. Фото: АТЕШ
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Техніка без догляду. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про візит послів африканських республік у Крим. А також про вирубку лісів на окупованому півострові.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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