У ВС РФ не хватает ресурса для укомплектования частей в Крыму

На грани расформирования — разложение воинских частей в Крыму
У россиян не хватает ресурса для обеспечения и укомплектования воинских частей в Крыму. В связи с этим одна из них, что в Севастополе, пребывает в запущенном состоянии и находится на грани расформирования.
Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.
Расформирование части
Одна из воинских частей ВС РФ в Севастополе, по данным партизан, находится в крайне запущенном состоянии. Территория не ухожена, а техника постепенно приходит в негодность без должного присмотра. При этом на территории объекта находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает.
"Скорее всего, у командования не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование части личным составом, поэтому в ближайшее время она будет расформирована. Военнослужащие уже ищут место, куда можно перевестись чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую "зону СВО",— говорится в сообщении партизан.
Отметим, в этой части располагался медицинский отряд специального назначения, который сейчас переживает кадровый кризис из-за отправки служащих ВС РФ на войну.
Напомним, недавно мы писали о визите послов африканских республик в Крым. А также о вырубке лесов на оккупированном полуострове.
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