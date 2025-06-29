Миколаївщина впроваджує диференційні повітряні тривоги — коли запрацює

Система вуличного оповіщення. Фото ілюстративне: freepik

У Миколаївській області готують систему диференційованих повітряних тривог. Вона дозволить не зупиняти роботу всій області через загрозу в одному районі. Перші результати очікують уже незабаром.

Про це у неділю, 29 червня, в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Розумне сповіщення у Миколаївській області

У Миколаївській області завершують налаштування системи розумного сповіщення про повітряні тривоги. Як розповів голова Миколаївської ОВА, ідеться про диференційовані сигнали, які звучатимуть лише в тих районах, де є реальна загроза.

"Ми працюємо зараз по диференційованим тривогам з ОК "Південь". Уже чекаємо на перші результати, щоб можна було розділити, наприклад, місто, прифронтові населені пункти чи північну частину області", — пояснив Віталій Кім.

За його словами, область отримала сучасне обладнання, яке дозволяє запускати тривоги локально. Раніше такої можливості не було, адже стара техніка дозволяла лише повне вмикання або вимикання сирен.

"Маємо вже обладнання, яке дозволяє це робити. Зараз доопрацьовуємо і будемо ще модернізувати, щоб тривоги були більш точними", — зазначив очільник ОВА.

Система допоможе бізнесу

Він впевнений, що таке рішення має не лише зменшити паніку серед населення, а й допомогти місцевому бізнесу. Адже якщо немає загрози в районі, то люди зможуть спокійно працювати.

"Це допомагає бізнесу — щоб не закриватися дарма, коли немає реальної загрози. Бо за законом мають закриватися під час тривоги", — додав Віталій Кім.

Наразі система перебуває на фінальній стадії налаштувань. Кім пообіцяв повернутись до теми після аналізу перших тривог.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили по Миколаєву шість балістичних ракет з окупованого Криму. Також ми писали, що китайські підприємці збудують на тимчасово окупованому півострові порт та залізницю для росіян.