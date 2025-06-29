Николаевщина внедряет дифференциальные воздушные тревоги - когда заработает

Система уличного оповещения. Фото иллюстративное: freepik

В Николаевской области готовят систему дифференцированных воздушных тревог. Она позволит не останавливать работу всей области из-за угрозы в одном районе. Первые результаты ожидают уже в скором времени.

Об этом в воскресенье, 29 июня, в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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В Николаевской области завершают настройку системы умного оповещения о воздушных тревогах. Как рассказал глава Николаевской ОГА, речь идет о дифференцированных сигналах, которые будут звучать только в тех районах, где есть реальная угроза.

"Мы работаем сейчас по дифференцированным тревогам с ОК "Юг". Уже ждем первых результатов, чтобы можно было разделить, например, город, прифронтовые населенные пункты или северную часть области", — пояснил Виталий Ким.

По его словам, область получила современное оборудование, которое позволяет запускать тревоги локально. Ранее такой возможности не было, ведь старая техника позволяла только полное включение или выключение сирен.

"Имеем уже оборудование, которое позволяет это делать. Сейчас дорабатываем и будем еще модернизировать, чтобы тревоги были более точными", — отметил глава ОВА.

Система поможет бизнесу

Он уверен, что такое решение должно не только уменьшить панику среди населения, но и помочь местному бизнесу. Ведь если нет угрозы в районе, то люди смогут спокойно работать.

"Это помогает бизнесу - чтобы не закрываться зря, когда нет реальной угрозы. Потому что по закону должны закрываться во время тревоги", — добавил Виталий Ким.

Сейчас система находится на финальной стадии настроек. Ким пообещал вернуться к теме после анализа первых тревог.

Напомним, ночью оккупанты выпустили по Николаеву шесть баллистических ракет из оккупированного Крыма. Также мы писали, что китайские предприниматели построят на временно оккупированном полуострове порт и железную дорогу для россиян.