На Миколаївщині повідомили про підозру російським окупантам

Російські військові на окупованій частині України. Фото: УНІАН

У Миколаївській області повідомили про підозру російським військовим. Бійці ворожої армії катували місцевих мешканців під час окупації регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

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Деталі справи

Під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району військовослужбовці ЗС РФ знущалися та катували місцевих мешканців. Вони викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били їх та інсценували розстріл.

Таким чином, окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до ЗСУ. Наразі встановлено сім цивільних, які постраждали від жорстокого поводження та знущання.

Яке покарання загрожує

Окупантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.