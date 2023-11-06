На Николаевщине сообщили о подозрении российским оккупантам

Российские военные на оккупированной части Украины. Фото: УНИАН

В Николаевской области сообщили о подозрении российским военным. Бойцы вражеской армии пытали местных жителей во время оккупации региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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Во время временной оккупации населенных пунктов Шевченковского территориальной громады Николаевского района военнослужащие ВС РФ издевались и пытали местных жителей. Они крали патриотически настроенных мужчин, вывозили их за пределы населенного пункта, где на открытой местности избивали их и инсценировали расстрел.

Таким образом, оккупанты пытались получить от потерпевших информацию об их причастности к ВСУ. В настоящее время установлено семь гражданских, пострадавших от жестокого обращения и издевательств.

Какое наказание грозит

Оккупантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.