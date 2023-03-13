На Миколаївщині відновили електропостачання після ракетного обстрілу
Сьогодні в Миколаївській області до кінця доби не буде обмеження споживання електроенергії. Ліміти не встановлено.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
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"У Миколаївській області завершене заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання внаслідок бойових дій", — йдеться у повідомленні.
Споживання збільшилося порівняно із неділею, що характерно для робочого дня, втім обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.
Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
"Наразі тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу",— наголошують у НЕК Укренерго.
Зазначимо, напередодні, в Одесі та області завершено перепідключення високовольтного обладнання. Електропостачання є в будинках всіх побутових споживачів. Наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає.
Нагадаємо, що внаслідок ворожих атак на підстанції "Укренерго" прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.
Фото: ГоловнеinUA