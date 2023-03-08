В Одесі тривають ремонтні роботи на об’єктах Укренерго

Світло не мають вимикати

В Одеській області тривають додаткові ремонтні роботи на високовольтних енергооб’єктах. Це дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону.

Про це повідомляє Укренерго.

"На Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами", — йдеться в повідомленні.

Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається. Руйнування енергооб’єктів ворожими ракетами в Одеській області досі залишаються дуже серйозними. На їх повне відновлення можуть піти роки. І це за умови, що будуть усі необхідні деталі та фахівці, а ворог не зможе завдавати нових ударів, знищуючи нашу енергосистему. Але головне, що зараз ми готові до чергових непередбачених випадків і вже точно знаємо, як нам діяти, а після перемоги все відбудуємо та оновимо.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на підстанції Укренерго прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню. Енергетики щоденно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, а також над відновленням надійності електропостачання. Все ще потребує багато часу та ресурсів

Об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської та Миколаївської областей зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Зокрема, було пошкоджено 13 електропідстанцій, що призвело до загорянь трансформаторів, електрообладнання та майна, руйнування будівель та засмічення земель будівельними відходами. Це завдано 115,2 мільйона гривень збитків.

Дефіциту немає

В Укренерго не надавали обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло в Одеській області. Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.