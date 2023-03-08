В Одессе ведутся ремонтные работы на объектах Укрэнерго
В Одесской области продолжаются дополнительные ремонтные работы на высоковольтных энергообъектах. Это позволит повысить надежность питания Одесского региона.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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"В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания региона. Также продолжаются ремонтные работы на всех других объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами", — говорится в сообщении.
Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается. Разрушение энергообъектов вражескими ракетами в Одесской области до сих пор остаются очень серьезными. На их полное восстановление могут уйти годы. И это при условии, что будут все необходимые детали и специалисты, а враг не сможет наносить новые удары, уничтожая нашу энергосистему. Но главное, что сейчас мы готовы к очередным непредвиденным случаям и уж точно знаем, как нам поступить, а после победы все отстроим и обновим.
Напомним, что в результате российских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию. Энергетики ежедневно работают над восстановлением поврежденного оборудования, а также восстановлением надежности электроснабжения. Все еще требует много времени и ресурсов
Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, были повреждены 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами. Это нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.
Дефицита нет
В Укрэнерго не предоставляли ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Одесской области. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет возрастать потребление электроэнергии. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.