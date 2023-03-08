В Одессе ведутся ремонтные работы на объектах Укрэнерго

Свет не должен выключаться

В Одесской области продолжаются дополнительные ремонтные работы на высоковольтных энергообъектах. Это позволит повысить надежность питания Одесского региона.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания региона. Также продолжаются ремонтные работы на всех других объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами", — говорится в сообщении.

Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается. Разрушение энергообъектов вражескими ракетами в Одесской области до сих пор остаются очень серьезными. На их полное восстановление могут уйти годы. И это при условии, что будут все необходимые детали и специалисты, а враг не сможет наносить новые удары, уничтожая нашу энергосистему. Но главное, что сейчас мы готовы к очередным непредвиденным случаям и уж точно знаем, как нам поступить, а после победы все отстроим и обновим.

Напомним, что в результате российских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию. Энергетики ежедневно работают над восстановлением поврежденного оборудования, а также восстановлением надежности электроснабжения. Все еще требует много времени и ресурсов

Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, были повреждены 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами. Это нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.

Дефицита нет

В Укрэнерго не предоставляли ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Одесской области. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет возрастать потребление электроэнергии. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.