В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела

На сегодняшний день ограничение электроэнергии не предусматривается

Сегодня в Николаевской области до конца суток не будет ограничено потребление электроэнергии. Лимиты не установлены.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

"В Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий", — говорится в сообщении.

Потребление увеличилось по сравнению с воскресеньем, что характерно для рабочего дня, впрочем, ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились.

Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

"В настоящее время продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", — отмечают в НЭК Укрэнерго.

Отметим, накануне в Одессе и области завершено переподключение высоковольтного оборудования. Электроснабжение есть в домах всех бытовых потребителей. Все клиенты в Одессе и области со светом. Дефицита в сети страны нет.

Напомним, что в результате вражеских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

Фото: ГлавноеinUA