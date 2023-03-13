Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела arrow

В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела

13 марта 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела
На сегодняшний день ограничение электроэнергии не предусматривается
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня в Николаевской области до конца суток не будет ограничено потребление электроэнергии. Лимиты не установлены.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Читайте также:

"В Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий", — говорится в сообщении.

Потребление увеличилось по сравнению с воскресеньем, что характерно для рабочего дня, впрочем, ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились.

Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

"В настоящее время продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", — отмечают в НЭК Укрэнерго.

Отметим, накануне в Одессе и области завершено переподключение высоковольтного оборудования. Электроснабжение есть в домах всех бытовых потребителей. Все клиенты в Одессе и области со светом. Дефицита в сети страны нет.

Напомним, что в результате вражеских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

Фото: ГлавноеinUA

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:11 Apple готовится к презентации очков дополненной реальности: в чем их особенность

12:07 ​​​ДБР занялось делом об избиении офицером ВСУ солдата-срочника

12:06 Враг вывел в Черное море подлодку

12:06 Леонардо Ди Каприо наградил новопризначенного министра Бразилии: за что именно

12:03 В Украине будут судить предателя, который участвовал в уничтожении жилых кварталов Мариуполя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:56 Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества

Новина з фото

11:42 Hubble сфотографировал карликовую галактику в созвездии Ворона: впечатляющие фото

11:40 Индийский самолет срочно приземлился в Пакистане из-за смерти пассажира

11:40 Обязательный призыв женщин-медиков: в Минобороны сделали заявление

11:38 В США закрыли очередной крупный банк: чем это грозит крипторынку

Новина з відео

11:38 Блогер Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня

Новина з відео

08:50 Победа Динамо над Днепром-1, Шахтер разбивает Кривбасс, Колос минимально одолел Рух

Новина з відео

08:50 ​​​ФСБ отрапортовала о новом "украинском шпионе", на этот раз под Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

Новина з відео

07:15 Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:54 Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Новина з відео

18:55 Оккупант жалуется, что ему отказывают в лечении и снова отправляют на фронт — перехват

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Актуальное по теме

None 13 Март 12:11

Apple готовится к презентации очков дополненной реальности: в чем их особенность

None 13 Март 12:07

​​​ДБР занялось делом об избиении офицером ВСУ солдата-срочника

None 13 Март 12:12

Враг вывел в Черное море подлодку

None 13 Март 12:05

Леонардо Ди Каприо наградил новопризначенного министра Бразилии: за что именно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB