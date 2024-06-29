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На Миколаївщині відновлюють зруйновану інфраструктуру — відбудували 6 тисяч об'єктів

29 червня 2024 13:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Миколаївщині уже відбудували 6 тисяч зруйнованих об'єктів
Зруйнований будинок в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Миколаївщині тривають масштабні роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення та ворожих обстрілів. Вже відбудовано понад 6 157 об'єктів інфраструктури. Всього в регіоні руйнувань зазнали більш ніж 16 тисяч будівель. 

Про це  під час брифінгу повідомила директорка департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Світлана Григор'єва.

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За її словами, також розпочато роботи з розробки програми комплексного відновлення Миколаївської області. 

"Спільно зі структурними підрозділами ОВА підготовлено основні вихідні дані, індикатори програми й передано фахівцям. При завершенні програма буде винесена на громадське обговорення, тому ви всі з нею ознайомитесь і надасте свої пропозиції", — сказала Світла Григор’єва.

Вона зазначила, що за ініціативи Міністерства інфраструктури до розробки програми були залучені фахівці програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE). Вона діє за підтримки програми USAID. 

Більше про допомогу Миколаївщині

Нагадаємо, данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Окрім цього, ще 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги отримає Миколаївщина від Данії. Ці кошти будуть витрачені на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі. 
    
Також ми писали, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. Кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів. 

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