В Николаевской области уже отстроили 6 тысяч разрушенных объектов

Разрушенный дом в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

В Николаевской области продолжаются масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате полномасштабного вторжения и вражеских обстрелов. Уже восстановлено более 6 157 объектов инфраструктуры. Всего в регионе разрушений подверглись более 16 тысяч зданий.

Об этом во время брифинга сообщила директор департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождение проектов развития Светлана Григорьева.

Читайте также:

Восстановление Николаевщины

По ее словам, также начаты работы по разработке программы комплексного обновления Николаевской области.

"Совместно со структурными подразделениями ОВА подготовлены основные исходные, данные индикаторы программы и переданы специалистам. При завершении программа будет вынесена на общественное обсуждение, поэтому вы все с ней ознакомитесь и предоставите свои предложения", — сказала Светла Григорьева.

Она отметила, что по инициативе Министерства инфраструктуры в разработку программы были привлечены специалисты программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE). Она действует при поддержке программы USAID.

Больше о помощи Николаевщине

Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Кроме того, еще 30 миллионов евро гуманитарной помощи получит Николаевщина от Дании. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли.



Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.