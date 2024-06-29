В Николаевской области уже отстроили 6 тысяч разрушенных объектов

На Николаевщине восстанавливают разрушенную инфраструктуру — отстроили 6 тысяч объектов
В Николаевской области продолжаются масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате полномасштабного вторжения и вражеских обстрелов. Уже восстановлено более 6 157 объектов инфраструктуры. Всего в регионе разрушений подверглись более 16 тысяч зданий.
Об этом во время брифинга сообщила директор департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождение проектов развития Светлана Григорьева.
Восстановление Николаевщины
По ее словам, также начаты работы по разработке программы комплексного обновления Николаевской области.
"Совместно со структурными подразделениями ОВА подготовлены основные исходные, данные индикаторы программы и переданы специалистам. При завершении программа будет вынесена на общественное обсуждение, поэтому вы все с ней ознакомитесь и предоставите свои предложения", — сказала Светла Григорьева.
Она отметила, что по инициативе Министерства инфраструктуры в разработку программы были привлечены специалисты программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE). Она действует при поддержке программы USAID.
Больше о помощи Николаевщине
Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Кроме того, еще 30 миллионов евро гуманитарной помощи получит Николаевщина от Дании. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли.
Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.
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