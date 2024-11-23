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На Миколаївщині відремонтують шкільну їдальню за 10 мільйонів

23 листопада 2024 16:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Модернізація їдальні у Коблівському ліцеї: роботи на майже 10 мільйонів гривень
Діти у шкільній їдальні. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Коблівському ліцеї, що на Миколаївщині, планують капітальний ремонт їдальні та харчоблоку. Очікувана вартість робіт становить майже 10 мільйонів гривень. Завершити модернізацію підрядник має до кінця 2025 року.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro

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Повідомлення про проведення тендеру. Фото: скриншот

Більше про тендер

До 9 грудня 2024 року приймають заявки на участь у тендері щодо капітального ремонту їдальні та харчоблоку Коблівського ліцею, що на Миколаївщині. Очікувана вартість робіт становить 9 мільйонів 953 тисячі гривень. Проєкт фінансується коштом місцевого бюджету (1 мільйон 49 тис. грн) та субвенції (8 мільйонів 46 тис. грн). Підряднику доведеться завершити модернізацію до 31 грудня 2025 року.

Що відомо про Коблівський ліцей

Коблівський ліцей є комунальним навчальним закладом у сільській місцевості, де навчається 276 учнів у 14 класах. Ліцей включає початкову школу, гімназію та старшу школу. У закладі функціонують 4 інклюзивні класи, в яких навчається п’ятеро дітей.

Що планують зробити 

Передбачена заміна системи опалення, водопостачання, електромережі, кухонного устаткування, техніки в цехах тощо. У їдальні планують встановити меблі-трансформери, що дозволить забезпечити додатковий простір. Проходи у приміщенні їдальні передбачені достатньої ширини для пересування осіб на візку. Також у списку є й підготовчі роботи, а саме:

  • демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,
  • заміна трубопроводів,
  • відбивання тинькування й укладення нового,
  • ґрунтування стін та інше.

Більше про шкільні їдальні

На 2024 рік уряд України виділив 1,5 мільярда гривень з державного бюджету на оновлення та модернізацію шкільних їдалень. Одеська область отримає понад 140 мільйонів від загальної суми. Фінансування буде використано для покращення умов харчування учнів, оновлення обладнання в шкільних їдальнях, забезпечення відповідності сучасним стандартам безпеки та якості харчування. 

Нагадаємо, у Південноукраїнську, що на Миколаївщині, триває будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Також в Одеській області оголосили тендер на ремонт з відновленням місця здійснення габаритно-вагового контролю. На роботи виділено майже 45 мільйонів гривень. 

Одеса школи діти Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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