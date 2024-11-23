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На Николаевщине отремонтируют школьную столовую за 10 миллионов

23 ноября 2024 16:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Модернизация столовой в Коблевском лицее: работы почти на 10 миллионов гривен
Дети в столовой. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Коблевском лицее на Николаевщине планируют капитальный ремонт столовой и пищеблока. Ожидаемая стоимость работ — около 10 миллионов гривен. Завершить модернизацию подрядчик должен до конца 2025 года.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Уведомление о проведении тендера. Фото: скриншот

Больше о тендере

До 9 декабря 2024 года принимают заявки на участие в тендере по капитальному ремонту столовой и пищеблока Коблевского лицея Николаевской области. Ожидаемая стоимость работ — 9 миллионов 953 тысяч гривен. Проект финансируется за счет местного бюджета (1 млн 49 тыс. грн) и субвенции (8 млн 46 тыс. грн). Подрядчику придется завершить модернизацию к 31 декабря 2025 года.

Что известно о Коблевском лицее

Коблевский лицей является коммунальным учебным заведением в сельской местности, где обучается 276 учащихся в 14 классах. Лицей включает в себя начальную школу, гимназию и старшую школу. В заведении функционируют 4 инклюзивных класса, в которых учится пятеро детей.

Что планируют сделать

Предусмотрена замена системы отопления, водоснабжения, электросети, кухонного оборудования, техники в цехах. В столовой планируется установить мебель-трансформеры, что позволит обеспечить дополнительное пространство. Проходы в помещении столовой предусмотрены достаточной ширины для передвижения на тележке. Также в списке есть и подготовительные работы, а именно:

  • демонтаж и замена потолка, полов и окон,
  • замена трубопроводов,
  • отражение штукатурки и укладки нового,
  • грунтование стен и прочее.

Больше о школьных столовых

На 2024 год правительство Украины выделило 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета на обновление и модернизацию школьных столовых. Одесская область получит свыше 140 миллионов от общей суммы. Финансирование будет использовано для улучшения условий питания учащихся, обновления оборудования в школьных столовых, обеспечения соответствия современным стандартам безопасности и качества питания.

Напомним, в Южноукраинске Николаевской области продолжается строительство модульного городка для внутренне перемещенных лиц. Также в Одесской области был объявлен тендер на ремонт с восстановлением места осуществления габаритно-весового контроля. На работы выделено около 45 миллионов гривен.

Одесса школы дети Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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