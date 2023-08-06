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На Миколаївщині викрили понад 400 зрадників від початку війни

6 серпня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаївській області затримали зрадників України
СБУ затримали зрадника України. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початку війни у Миколаєві та області зафіксували понад 400 випадків державної зради, з яких третина сталася вже цього року. Усі підозрювані понесли кримінальну відповідальність.

Про це повідомили на нараді щодо підсумків роботи органів Миколаївської обласної прокуратури.

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За інформацією працівників прокуратури, 152 злочини проти нацбезпеки України викрито в Миколаївській області тільки за перші шість місяців 2023 року.

Статистика держзрад на Миколаївщині

Від початку року зафіксовано 67 фактів колабораційної діяльності, що на 63,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (41). Також сталося 12 фактів пособництва державі-агресору (торік — 1). 

Крім того, обліковано 73 кримінальних правопорушень щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, що на 21,7% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (60).  

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала юрисконсульта, пов'язаного з "партією Шарія", який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник відігравав ключову роль у передачі важливих розвідувальних даних про українські підрозділи ППО та звітував про наслідки "прильотів".

Також ми писали, що на основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.

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