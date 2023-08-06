В Николаевской области задержали предателей Украины

СБУ задержали предателя Украины. Фото: СБУ

С начала войны в Николаеве и области зафиксировали более 400 случаев государственной измены, из которых треть произошла уже в этом году. Все подозреваемые понесли уголовную ответственность.

Об этом сообщили на совещании по итогам работы органов Николаевской областной прокуратуры.

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По информации работников прокуратуры, 152 преступления против нацбезопасности Украины разоблачены в Николаевской области только за первые шесть месяцев 2023 года.

Статистика госизмен на Николаевщине

С начала года зафиксировано 67 фактов коллаборационной деятельности, что на 63,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (41). Также произошло 12 фактов пособничества государству-агрессору (в прошлом году — 1).

Кроме того, учтено 73 уголовных правонарушений относительно оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, что на 21,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (60).

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала юрисконсульта, связанного с "партией Шария", работавшего на российскую военную разведку. Злоумышленник играл ключевую роль в передаче важных разведывательных данных об украинских подразделениях ПВО и отчитывался о последствиях "прилетов".

Также мы писали, что на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, который передавал разведданные Федеральной службе безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.