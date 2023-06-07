На Одещині арештовано залізну руду виробництва РФ

Слідчі дії на Одеській залізниці. Фото: Одеська обласна прокуратура

За клопотанням прокурора, 2 500 тонн залізної руди, що належали російській групі компаній АО "Холдинговая компания "Акционерное общество "Металлоинвест"", були арештовані. Оцінена вартість цієї партії становить 10 млн гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Згідно зі зібраними доказами, суб’єкти господарської діяльності РФ намагалися ввезти залізну руду на митну територію України з метою подальшого переправляння морським транспортом до інших країн для продажу. Однак, їх плани зірвалися, коли правоохоронці виявили приховану сировину на одній зі станцій Одеської залізниці під час обшуків.

Арештована залізна руда. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі, залізна руда була передана Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Очікується, що отримані кошти від продажу будуть використані на користь України.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура успішно передала на управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майно на суму майже 1 млрд грн. Воно належало підсанкційному російському олігарху.

Також фахівці АРМА здійснили огляд арештованої залізної руди, яка знаходиться в порту "Південний". Майно належить російському олігарху Алішеру Усманову та було доставлено до порту з метою подальшого транспортування до Китаю. Її вирішили виставити на продаж.

Крім того, працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнання, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.