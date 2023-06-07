В Одесской области арестована железная руда производства РФ

Следственные действия на железной дороге. Фото: Одесская областная прокуратура

По ходатайству прокурора, 2500 тонн железной руды, принадлежавших российской группе компаний АО "Холдинговая компания "Акционерное общество "Металлоинвест"", были арестованы. Оцененная стоимость этой партии составляет 10 млн гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно собранным доказательствам, субъекты хозяйственной деятельности РФ пытались ввезти железную руду на таможенную территорию Украины с целью дальнейшей переправки морским транспортом в другие страны для продажи. Однако их планы сорвались, когда правоохранители обнаружили скрытое сырье на одной из станций железной дороги во время обысков.

Арестована железная руда. Фото: Одесская областная прокуратура

Железная руда была передана Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ожидается, что полученные средства от продаж будут использованы в пользу Украины.

Напомним, в Николаевской области прокуратура успешно передала на управление Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), имущество на сумму почти 1 млрд грн. Оно принадлежало подсанкционному русскому олигарху.

Также специалисты АРМА провели осмотр арестованной железной руды, которая находится в порту "Южный". Имущество принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и было доставлено в порт с целью дальнейшей транспортировки в Китай. Ее решили выставить на продажу.

Кроме того, работники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.