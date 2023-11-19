На Одещині без світла залишились 47 населених пунктів — причини
Через негоду, що вирує в Одеському регіоні, без світла в області залишились понад 18 тисяч будинків. Найбільше постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.
Про це повідомляє ДТЕК.
Через негоду люди залишились без світла
Станом на ранок 19 листопада без світла залишаються 18 190 будинків в 47 населених пунктах області. Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 23 повітряних ліній та 342 високовольтних і трансформаторних підстанцій.
Скільки ліній уже відремонтували
За інформацією ДТЕК, за минулу добу фахівці уже відремонтували 26 ліній та понад 565 підстанцій, що дозволило повернути світло в 65 населених пунктах області. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Станом на ранок в місті негода уже повалила понад півсотні дерев. Циклон, що вирує, також приніс з собою і перший сніг.
Також ми повідомляли, що 18 листопада, внаслідок нічної атаки на Одеську область та сильного вітру вісім населених пунктів залишилися без електропостачання. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.
Читайте Новини.LIVE!