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На Одещині без світла залишились 47 населених пунктів — причини

19 листопада 2023 11:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині без світла залишились 47 населених пунктів — причини
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через негоду, що вирує в Одеському регіоні, без світла в області залишились понад 18 тисяч будинків. Найбільше постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Станом на ранок 19 листопада без світла залишаються 18 190 будинків в 47 населених пунктах області. Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 23 повітряних ліній та 342 високовольтних і трансформаторних підстанцій.

Скільки ліній уже відремонтували

За інформацією ДТЕК, за минулу добу фахівці уже відремонтували 26 ліній та понад 565 підстанцій, що дозволило повернути світло в 65 населених пунктах області. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, у  ніч на 19 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Станом на ранок в місті негода уже повалила понад півсотні дерев. Циклон, що вирує, також приніс з собою і перший сніг. 

Також ми повідомляли, що 18 листопада, внаслідок нічної атаки на Одеську область та сильного вітру вісім населених пунктів залишилися без електропостачання. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

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