В Одесской области без света остались 47 населенных пунктов — причины
Из-за непогоды, бушующей в Одесском регионе, без света в области остались более 18 тысяч домов. Больше всего пострадали Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы.
Об этом сообщает ДТЭК.
Из-за непогоды люди остались без света
По состоянию на утро 19 ноября без света остаются 18 190 домов в 47 населенных пунктах области. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 23 воздушных линий и 342 высоковольтных и трансформаторных подстанций.
Сколько линий уже отремонтировали
По информации ДТЭК, за прошедшие сутки специалисты уже отремонтировали 26 линий и более 560 подстанций, что позволило вернуть свет в 65 населенных пунктах области. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Напомним, в ночь на 19 ноября Одессу покрыл шквальный ветер и дождь. По состоянию на утро в городе непогода уже свалила более полусотни деревьев. Бурлящий циклон также принес с собой и первый снег.
Также мы сообщали, что 18 ноября, в результате ночной атаки на Одесскую область и сильного ветра восемь населенных пунктов остались без электроснабжения. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.
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