В Одесской области без света остались 47 населенных пунктов — причины

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Из-за непогоды, бушующей в Одесском регионе, без света в области остались более 18 тысяч домов. Больше всего пострадали Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы.

Об этом сообщает ДТЭК.

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По состоянию на утро 19 ноября без света остаются 18 190 домов в 47 населенных пунктах области. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 23 воздушных линий и 342 высоковольтных и трансформаторных подстанций.

Сколько линий уже отремонтировали

По информации ДТЭК, за прошедшие сутки специалисты уже отремонтировали 26 линий и более 560 подстанций, что позволило вернуть свет в 65 населенных пунктах области. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 ноября Одессу покрыл шквальный ветер и дождь. По состоянию на утро в городе непогода уже свалила более полусотни деревьев. Бурлящий циклон также принес с собой и первый снег.

Также мы сообщали, что 18 ноября, в результате ночной атаки на Одесскую область и сильного ветра восемь населенных пунктов остались без электроснабжения. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.