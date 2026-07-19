На Одещині через ракетний удар росіян загинув 16-річний хлопець

Удар по Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Увечері 18 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеському району. Внаслідок атаки загинув підліток, ще семеро людей дістали поранення, серед них і дворічна дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Пошукові роботи на місці влучання. Фото: ГУНП в Одеській області

Загинув підліток

За попередніми даними слідства, російські ракети влучили по об'єктах цивільної інфраструктури Одеського району. Жертвою атаки став 16-річний хлопець. Також поранення отримали дворічний хлопчик, четверо жінок віком 22, 25, 27 та 28 років, а також 27-річний і 40-річний чоловіки. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки

Унаслідок російського удару пошкоджень зазнали два приватні будинки, приміщення на території спортивно-розважального комплексу, а також вісім автомобілів. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею "порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей".

Вирва в землі від влучання ракети. Фото: ГУНП в Одеській області

Атака по Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 18 липня Одеська область була головною ціллю комбінованої російської атаки — окупанти застосували сім ракет різних типів та 90 ударних і імітаційних безпілотників. Внаслідок обстрілів було пошкоджено промислову, енергетичну та житлову інфраструктуру, виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням в Одеському районі.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Росія також масовано атакувала портову інфраструктуру області: пошкодження зазнали склади, резервуари, будівлі та іноземне торговельне судно, одна людина загинула, ще троє членів екіпажу були поранені. Того ж дня під повторний удар потрапило місце, де рятувальники ліквідовували наслідки атаки.