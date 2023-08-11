На Одещині чоловік розбещував 9-річних дівчат: яке покарання на нього чекає
Після довгого судового процесу, ювенальні прокурори Любашівської округи досягли обрання покарання для мешканця Подільського району. Його обвинувачували в розбещенні малолітніх дівчаток.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Розбещення дітей на Одещині
Обвинувачений чоловік вчинив жахливі події наприкінці минулого року. Він перебував у будинку свого знайомого в одному із сіл Подільського району, де, за їхніми твердженнями, сталася подія. Дві 9-річні дівчинки, одна з них донька господаря оселі, стали жертвами розпусних дій чоловіка.
Яке покарання чекає на чоловіка
Попри те, що чоловік у скоєному не зізнався, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Йому обрали покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років.
Нагадаємо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.
Також ми писали, що Одеська обласна прокуратура домоглася справедливого вироку жителю Одещини, який був звинувачений у страшних злочинах проти неповнолітніх. Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки та сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього пасинка.
Ще у селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.