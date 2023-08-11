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В Одесской области мужчина развращал 9-летних девочек: какое наказание его ждет

11 августа 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина развращал 9-летних девочек: какое наказание его ждет
Судья зачитывает приговор. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После долгого судебного процесса ювенальные прокуроры Любашевского округа достигли избрания наказания для жителя Подольского района. Его обвиняли в развращении малолетних девочек.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Обвиняемый мужчина совершил ужасные события в конце прошлого года. Он находился в доме своего знакомого в одном из сел Подольского района, где, по их утверждениям, произошло событие. Две 9-летние девочки, одна из них дочь хозяина дома, стали жертвами развратных действий мужчины.

Какое наказание ждет мужчину

Несмотря на то, что мужчина в содеянном не признался, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Ему избрали наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

Напомним, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.

Также мы писали, что Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесщины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.

Еще в селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

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