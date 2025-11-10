Відео
Україна
На Одещині чоловік відмовився брати повістку — що вирішив суд

На Одещині чоловік відмовився брати повістку — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 01:43
Оновлено: 16:01
На Одещині суд покарав чоловіка за відмову від мобілізації
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Мешканець Одещини відмовився отримати повістку і заявив, що не хоче служити в армії. Чоловік пояснив свою позицію небажанням "вбивати людей". Суд розцінив це як свідоме ухилення від військового обов’язку.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Відмовився від повістки

Відомо, що житель міста Роздільна пройшов військово-лікарську комісію ще 5 квітня 2025 року. Медики визнали його придатним до служби у підрозділах забезпечення, зв’язку, охорони та логістики.

Через кілька днів, 8 квітня, у місцевому територіальному центрі комплектування йому намагалися вручити повістку та мобілізаційне розпорядження. Але чоловік категорично відмовився їх приймати й одразу написав заяву, що не бажає "виконувати військовий обов’язок", бо не хоче брати до рук зброю.

Його відмову зняли на відео, яке стало головним доказом у справі. Також суд врахував записи з журналів ТЦК, дані військово-лікарської комісії та витяги з реєстру "Оберіг".

Яке покарання за відмову служити в армії

Під час розгляду чоловік провину не визнав, але суд дійшов висновку, що він навмисно ухилився від мобілізації. Йому призначили три роки в'язниці. Вирок оголосили з урахуванням усіх обставин, підкресливши, що в умовах війни такі відмови підривають дисципліну та відповідальність перед державою.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовець ТЦК вдарив милицею дівчину та отримав 850 гривень штрафу. Також ми писали, що на Одещині пенсіонер неодноразово публікував радянські зображення у соцмережі "Однокласники" за це отримав умовний термін.

