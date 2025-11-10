Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине мужчина отказался брать повестку — что решил суд

На Одесчине мужчина отказался брать повестку — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 01:43
обновлено: 16:01
В Одесской области суд наказал мужчину за отказ от мобилизации
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Житель Одесской области отказался получить повестку и заявил, что не хочет служить в армии. Мужчина объяснил свою позицию нежеланием "убивать людей". Суд расценил это как сознательное уклонение от воинской обязанности.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Отказался от повестки

Известно, что житель города Раздельная прошел военно-врачебную комиссию еще 5 апреля 2025 года. Медики признали его годным к службе в подразделениях обеспечения, связи, охраны и логистики.

Через несколько дней, 8 апреля, в местном территориальном центре комплектования ему пытались вручить повестку и мобилизационное распоряжение. Но мужчина категорически отказался их принимать и сразу написал заявление, что не желает "выполнять воинский долг", потому что не хочет брать в руки оружие.

Его отказ сняли на видео, которое стало главным доказательством по делу. Также суд учел записи из журналов ТЦК, данные военно-врачебной комиссии и выписки из реестра "Оберег".

Какое наказание за отказ служить в армии

При рассмотрении мужчина вину не признал, но суд пришел к выводу, что он намеренно уклонился от мобилизации. Ему назначили три года тюрьмы. Приговор огласили с учетом всех обстоятельств, подчеркнув, что в условиях войны такие отказы подрывают дисциплину и ответственность перед государством.

Напомним, в Одессе военнослужащий ТЦК ударил костылем девушку и получил 850 гривен штрафа. Также мы писали, что в Одесской области пенсионер неоднократно публиковал советские изображения в соцсети "Одноклассники" за это получил условный срок.

Одесса Одесская область Новости Одессы ВВК уклонисты судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации