В Одесской области суд наказал мужчину за отказ от мобилизации

Житель Одесской области отказался получить повестку и заявил, что не хочет служить в армии. Мужчина объяснил свою позицию нежеланием "убивать людей". Суд расценил это как сознательное уклонение от воинской обязанности.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Отказался от повестки

Известно, что житель города Раздельная прошел военно-врачебную комиссию еще 5 апреля 2025 года. Медики признали его годным к службе в подразделениях обеспечения, связи, охраны и логистики.

Через несколько дней, 8 апреля, в местном территориальном центре комплектования ему пытались вручить повестку и мобилизационное распоряжение. Но мужчина категорически отказался их принимать и сразу написал заявление, что не желает "выполнять воинский долг", потому что не хочет брать в руки оружие.

Его отказ сняли на видео, которое стало главным доказательством по делу. Также суд учел записи из журналов ТЦК, данные военно-врачебной комиссии и выписки из реестра "Оберег".

Какое наказание за отказ служить в армии

При рассмотрении мужчина вину не признал, но суд пришел к выводу, что он намеренно уклонился от мобилизации. Ему назначили три года тюрьмы. Приговор огласили с учетом всех обстоятельств, подчеркнув, что в условиях войны такие отказы подрывают дисциплину и ответственность перед государством.

Напомним, в Одессе военнослужащий ТЦК ударил костылем девушку и получил 850 гривен штрафа. Также мы писали, что в Одесской области пенсионер неоднократно публиковал советские изображения в соцсети "Одноклассники" за это получил условный срок.