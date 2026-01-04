Втеча через вікно в ТЦК на Одещині: позиція відомства

Військові в ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне

У соцмережах з’явилися повідомлення про нібито тяжке травмування чоловіка на Одещині після візиту до ТЦК. У відомстві цю інформацію спростували та заявили, що жодних таких подій не було.

Таку версію опублікували на офіційній сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Вистрибнув у вікно

Зазначимо, вчора у мережі з’явилися дописи про те, що в Овідіополі 42-річний чоловік начебто зазнав серйозних травм під час спроби втечі з територіального центру комплектування. Автори публікацій писали про переломи та госпіталізацію.

Повідомлення про події в ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Що заявили в ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП офіційно спростували цю інформацію. За їхніми даними, жодних інцидентів, описаних у соцмережах, на території Одеського районного ТЦК та СП в Овідіополі не було. Також там наголосили, що ніхто з громадян не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про тяжкий стан і госпіталізацію є вигадкою.

"Наголошуємо, що Одеський обласний ТЦК та СП у своїй діяльності неухильно дотримується принципу прозорості та підзвітності суспільству. Запевняємо, що будь-які інциденти, які стосуються діяльності ТЦК та СП, отримують офіційне роз’яснення та належну правову оцінку", — заявили в ТЦК.

Військові закликають громадян і медіа користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати непідтверджену інформацію.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чиновника ТЦК, який вимагав гроші у військовозобов’язаного чоловіка. Також ми писали, що в Одесі судитимуть військовослужбовців ТЦК та СП, причетних до побиття колишнього полоненого.