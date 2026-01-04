Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства

На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 10:27
Втеча через вікно в ТЦК на Одещині: позиція відомства
Військові в ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне

У соцмережах з’явилися повідомлення про нібито тяжке травмування чоловіка на Одещині після візиту до ТЦК. У відомстві цю інформацію спростували та заявили, що жодних таких подій не було.

Таку версію опублікували на офіційній сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Реклама
Читайте також:
На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства - фото 1
Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Вистрибнув у вікно

Зазначимо, вчора у мережі з’явилися дописи про те, що в Овідіополі 42-річний чоловік начебто зазнав серйозних травм під час спроби втечі з територіального центру комплектування. Автори публікацій писали про переломи та госпіталізацію.

На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства - фото 2
Повідомлення про події в ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Що заявили в ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП офіційно спростували цю інформацію. За їхніми даними, жодних інцидентів, описаних у соцмережах, на території Одеського районного ТЦК та СП в Овідіополі не було. Також там наголосили, що ніхто з громадян не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про тяжкий стан і госпіталізацію є вигадкою.

"Наголошуємо, що Одеський обласний ТЦК та СП у своїй діяльності неухильно дотримується принципу прозорості та підзвітності суспільству. Запевняємо, що будь-які інциденти, які стосуються діяльності ТЦК та СП, отримують офіційне роз’яснення та належну правову оцінку", — заявили в ТЦК.

Військові закликають громадян і медіа користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати непідтверджену інформацію.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чиновника ТЦК, який вимагав гроші у військовозобов’язаного чоловіка. Також ми писали, що в Одесі судитимуть військовослужбовців ТЦК та СП, причетних до побиття колишнього полоненого.

Одеса Одеська область самогубство Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації