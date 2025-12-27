Смерть чоловіка в ТЦК на Одещині: офіційна версія

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: "АрміяInform"

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували смерть чоловіка, яка сталася 25 грудня в Білгород-Дністровському. За попередніми даними, йдеться про раптове погіршення стану здоров’я, а не про насильство.

Таку версію опублікували на офіційній сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Заява військомату. Фото: скриншот з Facebook

Заява Одеського обласного ТЦК та СП

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює співчуття родині померлого громадянина та надає роз’яснення щодо обставин події, яка мала місце 25 грудня 2025 року", — написали у відомстві.

За інформацією ТЦК, громадянина доставили до Білгород-Дністровського районного центру комплектування спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Під час перебування на території установи чоловік раптово знепритомнів.

Військовослужбовці одразу почали надавати домедичну допомогу та викликали екстрену медичну службу. Бригада швидкої прибула за кілька хвилин і провела реанімаційні заходи, однак врятувати людину не вдалося.

Яка причина смерті мобілізованого

В ТЦК кажуть, що попередні висновки судово-медичної експертизи вказують, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, пов’язана з хронічним захворюванням. У ТЦК зазначають, що швидке погіршення стану здоров’я та результати огляду свідчать про раптовий характер цього стану.

У відомстві також заявили, що поширені в мережі повідомлення про нібито насильницьку смерть або тілесні ушкодження не відповідають дійсності.

Нагадаємо, в Одесі до суду скерували справу працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті військового. Також ми писали, що Віталій Кім пояснив курйоз із мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі.