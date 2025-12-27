Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Смерть у ТЦК на Одещині — як прокоментували у військкоматі

Смерть у ТЦК на Одещині — як прокоментували у військкоматі

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:28
Смерть чоловіка в ТЦК на Одещині: офіційна версія
Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: "АрміяInform"

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували смерть чоловіка, яка сталася 25 грудня в Білгород-Дністровському. За попередніми даними, йдеться про раптове погіршення стану здоров’я, а не про насильство.

Таку версію опублікували на офіційній сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Смерть у ТЦК на Одещині — як прокоментували у військкоматі - фото 1
Заява військомату. Фото: скриншот з Facebook

Заява Одеського обласного ТЦК та СП

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює співчуття родині померлого громадянина та надає роз’яснення щодо обставин події, яка мала місце 25 грудня 2025 року", — написали у відомстві.

За інформацією ТЦК, громадянина доставили до Білгород-Дністровського районного центру комплектування спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Під час перебування на території установи чоловік раптово знепритомнів.

Військовослужбовці одразу почали надавати домедичну допомогу та викликали екстрену медичну службу. Бригада швидкої прибула за кілька хвилин і провела реанімаційні заходи, однак врятувати людину не вдалося.

Яка причина смерті мобілізованого

В ТЦК кажуть, що попередні висновки судово-медичної експертизи вказують, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, пов’язана з хронічним захворюванням. У ТЦК зазначають, що швидке погіршення стану здоров’я та результати огляду свідчать про раптовий характер цього стану.

У відомстві також заявили, що поширені в мережі повідомлення про нібито насильницьку смерть або тілесні ушкодження не відповідають дійсності.

Нагадаємо, в Одесі до суду скерували справу працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті військового. Також ми писали, що Віталій Кім пояснив курйоз із мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі.

Одеса смерть Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації