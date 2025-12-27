Видео
Україна
Главная Одесса Смерть в ТЦК на Одесчине — как прокомментировали в военкомате

Смерть в ТЦК на Одесчине — как прокомментировали в военкомате

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 12:28
Смерть мужчины в ТЦК в Одесской области: официальная версия
Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: "АрміяInform"

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали смерть мужчины, которая произошла 25 декабря в Белгород-Днестровском. По предварительным данным, речь идет о внезапном ухудшении состояния здоровья, а не о насилии.

Такую версию опубликовали на официальной странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Читайте также:
Смерть у ТЦК на Одещині — як прокоментували у військкоматі - фото 1
Заявление военкомата. Фото: скриншот из Facebook

Заявление Одесского областного ТЦК и СП

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает соболезнования семье умершего гражданина и предоставляет разъяснения относительно обстоятельств происшествия, которое имело место 25 декабря 2025 года", — написали в ведомстве.

По информации ТЦК, гражданина доставили в Белгород-Днестровский районный центр комплектования совместной группой оповещения для уточнения учетных данных. Во время пребывания на территории учреждения мужчина внезапно потерял сознание.

Военнослужащие сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали экстренную медицинскую службу. Бригада скорой прибыла через несколько минут и провела реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось.

Какова причина смерти мобилизованного

В ТЦК говорят, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы указывают, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, связанная с хроническим заболеванием. В ТЦК отмечают, что быстрое ухудшение состояния здоровья и результаты осмотра свидетельствуют о внезапном характере этого состояния.

В ведомстве также заявили, что распространенные в сети сообщения о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях не соответствуют действительности.

Напомним, в Одессе в суд направили дело работника РТЦК и СП, которого обвиняют в избиении военного. Также мы писали, что Виталий Ким объяснил курьез с мобилизацией охранника Анджелины Джоли.

Одесса смерть Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
