Побег через окно в ТЦК в Одесской области: позиция ведомства

В соцсетях появились сообщения о якобы тяжелом травмировании мужчины в Одесской области после визита в ТЦК. В ведомстве эту информацию опровергли и заявили, что никаких таких событий не было.

Такую версию опубликовали на официальной странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Выпрыгнул в окно

Отметим, вчера в сети появились сообщения о том, что в Овидиополе 42-летний мужчина якобы получил серьезные травмы при попытке побега из территориального центра комплектования. Авторы публикаций писали о переломах и госпитализации.

Что заявили в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП официально опровергли эту информацию. По их данным, никаких инцидентов, описанных в соцсетях, на территории Одесского районного ТЦК и СП в Овидиополе не было. Также там отметили, что никто из граждан не получал травм в помещениях центра, а сообщение о тяжелом состоянии и госпитализации является выдумкой.

"Подчеркиваем, что Одесский областной ТЦК и СП в своей деятельности неуклонно придерживается принципа прозрачности и подотчетности обществу. Уверяем, что любые инциденты, касающиеся деятельности ТЦК и СП, получают официальное разъяснение и надлежащую правовую оценку", — заявили в ТЦК.

Военные призывают граждан и медиа пользоваться только проверенными источниками и не распространять неподтвержденную информацию.

Напомним, в Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который требовал деньги у военнообязанного мужчины. Также мы писали, что в Одессе будут судить военнослужащих ТЦК и СП, причастных к избиению бывшего пленного.