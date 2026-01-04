Побег через окно в ТЦК в Одесской области: позиция ведомства

На Одесчине мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК — заявление ведомства
В соцсетях появились сообщения о якобы тяжелом травмировании мужчины в Одесской области после визита в ТЦК. В ведомстве эту информацию опровергли и заявили, что никаких таких событий не было.
Такую версию опубликовали на официальной странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.
Выпрыгнул в окно
Отметим, вчера в сети появились сообщения о том, что в Овидиополе 42-летний мужчина якобы получил серьезные травмы при попытке побега из территориального центра комплектования. Авторы публикаций писали о переломах и госпитализации.
Что заявили в ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП официально опровергли эту информацию. По их данным, никаких инцидентов, описанных в соцсетях, на территории Одесского районного ТЦК и СП в Овидиополе не было. Также там отметили, что никто из граждан не получал травм в помещениях центра, а сообщение о тяжелом состоянии и госпитализации является выдумкой.
"Подчеркиваем, что Одесский областной ТЦК и СП в своей деятельности неуклонно придерживается принципа прозрачности и подотчетности обществу. Уверяем, что любые инциденты, касающиеся деятельности ТЦК и СП, получают официальное разъяснение и надлежащую правовую оценку", — заявили в ТЦК.
Военные призывают граждан и медиа пользоваться только проверенными источниками и не распространять неподтвержденную информацию.
Напомним, в Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который требовал деньги у военнообязанного мужчины. Также мы писали, что в Одессе будут судить военнослужащих ТЦК и СП, причастных к избиению бывшего пленного.
Читайте Новини.LIVE!