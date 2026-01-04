Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК — заявление ведомства

На Одесчине мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК — заявление ведомства

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 10:27
Побег через окно в ТЦК в Одесской области: позиция ведомства
Военные в ТЦК. Фото иллюстративное: Суспільне

В соцсетях появились сообщения о якобы тяжелом травмировании мужчины в Одесской области после визита в ТЦК. В ведомстве эту информацию опровергли и заявили, что никаких таких событий не было.

Такую версию опубликовали на официальной странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Реклама
Читайте также:
На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства - фото 1
Заявление ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Выпрыгнул в окно

Отметим, вчера в сети появились сообщения о том, что в Овидиополе 42-летний мужчина якобы получил серьезные травмы при попытке побега из территориального центра комплектования. Авторы публикаций писали о переломах и госпитализации.

На Одещині чоловік вистрибнув з вікна в ТЦК — коментар відомства - фото 2
Сообщение о событиях в ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Что заявили в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП официально опровергли эту информацию. По их данным, никаких инцидентов, описанных в соцсетях, на территории Одесского районного ТЦК и СП в Овидиополе не было. Также там отметили, что никто из граждан не получал травм в помещениях центра, а сообщение о тяжелом состоянии и госпитализации является выдумкой.

"Подчеркиваем, что Одесский областной ТЦК и СП в своей деятельности неуклонно придерживается принципа прозрачности и подотчетности обществу. Уверяем, что любые инциденты, касающиеся деятельности ТЦК и СП, получают официальное разъяснение и надлежащую правовую оценку", — заявили в ТЦК.

Военные призывают граждан и медиа пользоваться только проверенными источниками и не распространять неподтвержденную информацию.

Напомним, в Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который требовал деньги у военнообязанного мужчины. Также мы писали, что в Одессе будут судить военнослужащих ТЦК и СП, причастных к избиению бывшего пленного.

Одесса Одесская область самоубийство Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации