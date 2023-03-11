На Одещині чоловік влаштував в теплиці наркоплантацію
Поліцейські в Ізмаїльському районі Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого затримали за незаконне вирощування конопель. Правоохоронці виявили теплицю з наркомістким зіллям, яке господар ретельно обробляв.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Зі слів громадянина, він власноруч засіяв теплицю насінням конопель. Після сходів проводив обробку — поливав, знищував бур’яни. Рослини вирощував з метою виготовлення канабісу для власного вживання.
Яке покарання чекає на "садівника"
Чоловіку висунули звинувачення в незаконному вирощуванні конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин, що передбачено частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує покарання штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 8500 гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наркоторговці на Одещині
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також одесит розповсюджував амфетамін, Альфа-PVP, канабіс та MDMA через закладки, які маскував у шкарлупу від волоських горіхів. Під час обшуку в нього вилучили заборонені речовини на понад 200 тисяч гривень.