В Одесской области мужчина устроил в теплице наркоплантацию
Полицейские в Измаильском районе Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, задержанного за незаконное выращивание конопли. Правоохранители обнаружили теплицу с наркосодержащим снадобьем, которое хозяин тщательно обрабатывал.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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По словам гражданина, он собственноручно засеял теплицу семенами конопли. После лестницы проводил отделку — поливал, уничтожал сорняки. Растения выращивал с целью изготовления каннабиса для собственного употребления.
Какое наказание ждет "садовода"
Мужчине выдвинули обвинения в незаконном выращивании конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений, что предусмотрено частью 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт правоохранители направили в суд. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит наказание штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 – 8500 гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет
Наркоторговцы в Одесской области
Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также одессит распространял амфетамин, Альфа-PVP, каннабис и MDMA через закладки, которые маскировал в скорлупу от грецких орехов. Во время обыска у него изъяли запрещенные вещества более чем на 200 тысяч гривен.