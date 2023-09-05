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На Одещині чоловік зґвалтував 10-річну родичку: подробиці

5 вересня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині чоловік зґвалтував 10-річну родичку: подробиці
Ілюстративне зображення дитини. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині правоохоронці розслідують жахливий випадок зґвалтування 10-річної дівчинки. Підозрюваним виявився 30-річний родич потерпілої.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Деталі справи

За попередніми даними, чоловік, обіцяючи подарувати дівчинці мобільний телефон і рюкзак, запросив її до свого будинку. Однак, щойно дівчинка потрапила в його будинок, він вчинив жахливий злочин і зґвалтував її. Про події правоохоронцям розповіла мати дитини. 

Яке покарання чекає на ґвалтівника

Поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Наразі також розпочата робота з вилучення речових доказів та призначено судові експертизи. З дитиною працює поліцейський психолог.

Нагадаємо, після довгого судового процесу ювенальні прокурори Любашівської округи досягли обрання покарання для мешканця Подільського району. Його обвинувачували в розбещенні малолітніх дівчаток.

Також ми писали, що Одеська обласна прокуратура домоглася справедливого вироку жителю Одещини, який був звинувачений у страшних злочинах проти неповнолітніх. Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки та сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього пасинка. 

У селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.

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