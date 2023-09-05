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В Одесской области мужчина изнасиловал 10-летнюю родственницу: подробности

5 сентября 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина изнасиловал 10-летнюю родственницу: подробности
Иллюстративный образ ребенка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области правоохранители расследуют ужасный случай изнасилования 10-летней девочки. Подозреваемым оказался 30-летний родственник потерпевшей.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По предварительным данным, мужчина, обещая подарить девочке мобильный телефон и рюкзак, пригласил ее в свой дом. Однако, как только девочка попала в его дом, он совершил ужасное преступление и изнасиловал ее. О событиях правоохранителям рассказала мать ребенка.

Какое наказание ждет насильника

Полицейские расследуют уголовное производство, начатое по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Также начата работа по изъятию вещественных доказательств и назначены судебные экспертизы. С ребенком работает полицейский психолог.

Напомним, после длительного судебного процесса ювенальные прокуроры Любашевского округа добились избрания наказания для жителя Подольского района. Его обвиняли в развращении малолетних девочек.

Также мы писали, что Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесчины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.

В селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным домаганием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

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