На Одещині ДБР виявило схему поборів на пунктах пропуску

Затримання хабарника. Фото: ДБР

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який зловживав своїм посадовим становищем. Він вимагав побори з підприємців за безперешкодний ввіз харчових продуктів через прикордонні пункти пропуску на Одещині.

Про це повідомляє ДБР.

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За отримання "зеленого світла" для вантажівок, він вимагав суму до 1 тисячі доларів США. Схема підробітку була організована на контрольно-пропускних пунктах "Паланка" та "Старокозаче" Одеської області. 21 червня під час передачі чергової частини грошей у розмірі 600 доларів США, правоохоронця було затримано.

Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Йому вже оголошено про підозру в отриманні неправомірної вигоди як службовою особою згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Згідно з цим злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідство ще триває, а також проводиться перевірка можливої причетності інших осіб до цієї корупційної схеми.

Погоріли на хабарях

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) в Одесі затримали головного інспектора Державної служби з питань праці в Одеській області. Йому була повідомлена підозра у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря.

Також ми писали, що одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".

Крім того, СБУ ліквідувала на Одещині масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Слідчі викрили чиновників, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній.