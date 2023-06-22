В Одесской области ГБР выявило схему поборов на пунктах пропуска

Задержание взяточника. Фото: ГБР

В Одесской области работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили правоохранителя, злоупотреблявшего своим должностным положением. Он требовал поборов с предпринимателей за беспрепятственный ввоз пищевых продуктов из-за пограничных пунктов пропуска в Одесской области.

Об этом сообщает ГБР.

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За получение "зеленого света" для грузовиков он требовал сумму до 1 тысячи долларов США. Схема подработки была организована на контрольно-пропускных пунктах "Паланка" и "Старокозаче" Одесской области. 21 июня во время передачи очередной части денег в размере 600 долларов США, правоохранитель был задержан.

Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Ему уже объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды как должностным лицом согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно этому преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Следствие продолжается, а также проводится проверка возможной причастности других лиц к этой коррупционной схеме.

Погорели на взятках

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в Одессе задержали главного инспектора Государственной службы по вопросам труда в Одесской области. Ему было доложено подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Также мы писали, что одесский таможенник сочинял препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачее — Тудора".

Кроме того, СБУ ликвидировала в Одесской области масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции. Следователи разоблачили чиновников, обложивших "данью" представителей отечественных компаний.