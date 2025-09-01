Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Одеса На Одещині депутати ухилялися від служби — суд арештував папери

На Одещині депутати ухилялися від служби — суд арештував папери

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:52
Суд арештував документи у справі про ухилення депутатів від мобілізації в Одесі
Суддя з молотком. Фото: freepik

У Київському райсуді Одеси арештували документи, вилучені під час обшуку в Білгород-Дністровській центральній районній лікарні. Слідчі підозрюють місцевих депутатів у використанні фальшивих медичних довідок, щоб уникнути мобілізації. У справі фігурують також їхні родичі та близьке оточення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі слідства

Суд ухвалив рішення накласти арешт на медичні документи, які правоохоронці раніше вилучили у Білгород-Дністровській райлікарні. Йдеться про десятки сторінок виписок із системи Health 24, медичних карт стаціонарних пацієнтів та інші документи, що стосуються депутатів Кароліно-Бугазької сільради.

Реклама

За даними слідства, кілька чинних депутатів цієї сільради разом із родичами отримували фіктивні висновки військово-лікарських комісій. Для цього вони використовували зв’язки з медиками, аби їх визнавали "непридатними" до військової служби.

Вилучені матеріали визнали речовими доказами та передали для проведення експертиз. Кримінальне провадження відкрито за статями про підробку документів та незаконне переправлення осіб через кордон, що також охоплює допомогу в ухиленні від мобілізації.

Реклама

Нагадаємо, ми повідомляли на Одещині викрили організатора, який переправляв чоловіків. Також ми писали, що на Одещині посилюють кордон з ПМР.

Одеса суд Одеська область місцеві депутати Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації