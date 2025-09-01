Суд арештував документи у справі про ухилення депутатів від мобілізації в Одесі

Суддя з молотком. Фото: freepik

У Київському райсуді Одеси арештували документи, вилучені під час обшуку в Білгород-Дністровській центральній районній лікарні. Слідчі підозрюють місцевих депутатів у використанні фальшивих медичних довідок, щоб уникнути мобілізації. У справі фігурують також їхні родичі та близьке оточення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі слідства

Суд ухвалив рішення накласти арешт на медичні документи, які правоохоронці раніше вилучили у Білгород-Дністровській райлікарні. Йдеться про десятки сторінок виписок із системи Health 24, медичних карт стаціонарних пацієнтів та інші документи, що стосуються депутатів Кароліно-Бугазької сільради.

За даними слідства, кілька чинних депутатів цієї сільради разом із родичами отримували фіктивні висновки військово-лікарських комісій. Для цього вони використовували зв’язки з медиками, аби їх визнавали "непридатними" до військової служби.

Вилучені матеріали визнали речовими доказами та передали для проведення експертиз. Кримінальне провадження відкрито за статями про підробку документів та незаконне переправлення осіб через кордон, що також охоплює допомогу в ухиленні від мобілізації.

