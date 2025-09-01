Суд арестовал документы по делу об уклонении депутатов от мобилизации в Одессе

Судья с молотком. Фото: freepik

В Киевском райсуде Одессы арестовали документы, изъятые во время обыска в Белгород-Днестровской центральной районной больнице. Следователи подозревают местных депутатов в использовании фальшивых медицинских справок, чтобы избежать мобилизации. В деле фигурируют также их родственники и близкое окружение.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали следствия

Суд принял решение наложить арест на медицинские документы, которые правоохранители ранее изъяли в Белгород-Днестровской райбольнице. Речь идет о десятках страниц выписок из системы Health 24, медицинских карт стационарных пациентов и других документах, касающихся депутатов Каролино-Бугазского сельсовета.

По данным следствия, несколько действующих депутатов этого сельсовета вместе с родственниками получали фиктивные выводы военно-врачебных комиссий. Для этого они использовали связи с медиками, чтобы их признавали "непригодными" к военной службе.

Изъятые материалы признали вещественными доказательствами и передали для проведения экспертиз. Уголовное производство открыто по статьям о подделке документов и незаконной переправке лиц через границу, что также охватывает помощь в уклонении от мобилизации.

