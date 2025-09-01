Видео
Главная Одесса На Одесчине депутаты уклонялись от службы — суд арестовал бумаги

На Одесчине депутаты уклонялись от службы — суд арестовал бумаги

Дата публикации 1 сентября 2025 16:52
Суд арестовал документы по делу об уклонении депутатов от мобилизации в Одессе
Судья с молотком. Фото: freepik

В Киевском райсуде Одессы арестовали документы, изъятые во время обыска в Белгород-Днестровской центральной районной больнице. Следователи подозревают местных депутатов в использовании фальшивых медицинских справок, чтобы избежать мобилизации. В деле фигурируют также их родственники и близкое окружение.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали следствия

Суд принял решение наложить арест на медицинские документы, которые правоохранители ранее изъяли в Белгород-Днестровской райбольнице. Речь идет о десятках страниц выписок из системы Health 24, медицинских карт стационарных пациентов и других документах, касающихся депутатов Каролино-Бугазского сельсовета.

По данным следствия, несколько действующих депутатов этого сельсовета вместе с родственниками получали фиктивные выводы военно-врачебных комиссий. Для этого они использовали связи с медиками, чтобы их признавали "непригодными" к военной службе.

Изъятые материалы признали вещественными доказательствами и передали для проведения экспертиз. Уголовное производство открыто по статьям о подделке документов и незаконной переправке лиц через границу, что также охватывает помощь в уклонении от мобилизации.

Напомним, мы сообщали в Одесской области разоблачили организатора, который переправлял мужчин. Также мы писали, что в Одесской области усиливают границу с ПМР.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
