На Одещині домашній улюбленець ледь не вбив свою господарку

Кішка стала причиною екстреної госпіталізації жінки

На Одещині трапилася несподівана та небезпечна ситуація, коли кішка прокусила променеву артерію своєї господарки. Жінка почала втрачати свідомість та стікати кров'ю.

Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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"Медики прибули на місце уже за 7 хвилин. З'ясувалося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок", — йдеться в повідомленні.

Завдяки швидкій реакції бригади №46, що складалася з фельдшера Осадченка та водія Хоруженка, постраждалій було надано першу допомогу та стабілізовано стан здоров'я. Жінці наклали жгут, під'єднали інфузії до системи та направили її до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно бригада медиків отримала виклик до пацієнта, що перебував у Суворівському районі міста. Пацієнт мав раптову втрату свідомості та зупинку кровообігу.

Також у ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Тим часом з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.