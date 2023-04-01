Повернули з того світу: в Одесі медики реанімували чоловіка
Бригада медиків отримала виклик до пацієнта, що перебував у Суворовівському районі міста. Пацієнт мав раптову втрату свідомості та зупинку кровообігу.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Швидка реакція медиків на виклик
Завдяки швидкій реакції медиків, які прибули на місце виклику всього за 6 хвилин, було констатовано клінічну смерть та почато серцево-легеневу реанімацію. Бригада провела інтубацію та підключила пацієнта до системи штучної вентиляції легенів, що знаходиться в реанімобілі та нещодавно було передано до Центру ЕМД та МК за ініціативи платформи UNITED24.
Застосування штучної вентиляції легенів
Завдяки успішній СЛР кровообіг у пацієнта був відновлений, і його оперативно доправили до реанімаційного відділення однієї з одеських лікарень. Стан пацієнта був важкий, але наразі він стабілізований.
Це вже друга за місяць успішна серцево-легенева реанімація для бригади №61 Шостої підстанції Одеси.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим.
Тим часом з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.