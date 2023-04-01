Повернули з того світу: в Одесі медики реанімували чоловіка

Наразі хворий в лікарні

Бригада медиків отримала виклик до пацієнта, що перебував у Суворовівському районі міста. Пацієнт мав раптову втрату свідомості та зупинку кровообігу.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Швидка реакція медиків на виклик

Завдяки швидкій реакції медиків, які прибули на місце виклику всього за 6 хвилин, було констатовано клінічну смерть та почато серцево-легеневу реанімацію. Бригада провела інтубацію та підключила пацієнта до системи штучної вентиляції легенів, що знаходиться в реанімобілі та нещодавно було передано до Центру ЕМД та МК за ініціативи платформи UNITED24.

Застосування штучної вентиляції легенів

Завдяки успішній СЛР кровообіг у пацієнта був відновлений, і його оперативно доправили до реанімаційного відділення однієї з одеських лікарень. Стан пацієнта був важкий, але наразі він стабілізований.

Це вже друга за місяць успішна серцево-легенева реанімація для бригади №61 Шостої підстанції Одеси.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Тим часом з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.