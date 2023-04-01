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Вернули с того света: в Одессе медики реанимировали мужчину

1 апреля 2023 18:00
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Анна Мурадова
Редактор
Болен в больнице
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Бригада медиков получила вызов к пациенту, находившемуся в Суворовском районе города. Пациент имел внезапную потерю сознания и остановку кровообращения.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Быстрая реакция медиков на вызов

Благодаря быстрой реакции медиков, прибывших на место вызова всего за 6 минут, была констатирована клиническая смерть и начата сердечно-легочная реанимация. Бригада провела интубацию и подключила пациента к системе искусственной вентиляции легких, которая находится в реанимобиле и недавно была передана в Центр ЭМД и МК по инициативе платформы UNITED24.

Использование искусственной вентиляции легких

Благодаря успешной СЛР кровообращение у пациента было восстановлено, и его оперативно доставили в реанимационное отделение одной из одесских больниц. Состояние пациента было тяжелым, но сейчас он стабилизирован.

Это уже вторая за месяц успешная сердечно-легочная реанимация для бригады №61 Шестой подстанции Одессы.

Напомним, в ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Между тем, с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.

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