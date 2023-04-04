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В Одесской области домашний любимец чуть не убил свою хозяйку

4 апреля 2023 13:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кошка стала причиной экстренной госпитализации женщины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области произошла неожиданная и опасная ситуация, когда кошка прокусила лучевую артерию своей хозяйки. Женщина принялась терять сознание и стекать кровью.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"Медики прибыли на место уже через 7 минут. Выяснилось, что кошка прокусила пациентке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок", — говорится в сообщении.

Благодаря быстрой реакции бригады №46, состоявшей из фельдшера Осадченко и водителя Хоруженко, пострадавшей была оказана первая помощь и стабилизировано состояние здоровья. Женщине наложили жгут, подсоединили инфузии к системе и направили ее в больницу.

Напомним, недавно бригада медиков получила вызов к находившемуся в Суворовском районе города пациенту. Пациент имел внезапную потерю сознания и остановку кровообращения.

Также в ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Между тем, с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.

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