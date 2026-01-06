На Одещині затримали чоловіків за напад на поліцейських

Поліцейський в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині двоє чоловіків напали на поліцейських під час нічного патрулювання. Вони чинили опір правоохоронцям і намагалися знищити докази. Інцидент стався в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району. Обох підозрюваних уже взяли під варту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Напад на поліцейських

Подія сталася під час нічного патрулювання поліцейських у Білгород-Дністровському районі. У ході перевірки двох громадян, один із чоловіків ударив правоохоронця кулаком в обличчя. Після цього обидва почали активно чинити опір. Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисники зірвали з поліцейських нагрудні відеокамери та пошкодили їх. Нападників затримали на місці у процесуальному порядку. Як з’ясувалося, обидва — 42-річні місцеві мешканці.

Що загрожує

За зібраними доказами слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції повідомили їм про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Чоловікам інкримінують умисне спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу, опір поліцейським під час виконання службових обов’язків, а також відкрите викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Суд за клопотанням слідчих обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть чоловіка, який напав на співробітника ТЦК. Також ми писали, що в Одесі підуть під суд робітники ТЦК, які напали на військового.