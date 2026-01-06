В Одесской области задержали мужчин за нападение на полицейских

Полицейский в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области двое мужчин напали на полицейских во время ночного патрулирования. Они оказали сопротивление правоохранителям и пытались уничтожить улики. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. Обоих подозреваемых уже взяли под стражу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Нападение на полицейских

Происшествие произошло во время ночного патрулирования полицейских в Белгород-Днестровском районе. В ходе проверки двух граждан, один из мужчин ударил правоохранителя кулаком в лицо. После этого оба начали активно сопротивляться. Пытаясь избежать ответственности, злоумышленники сорвали с полицейских нагрудные видеокамеры и повредили их. Нападавших задержали на месте в процессуальном порядке. Как выяснилось, оба — 42-летние местные жители.

Что грозит

По собранным доказательствам следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции сообщили им о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчинам инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа, сопротивление полицейским при исполнении служебных обязанностей, а также открытое хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения.

Суд по ходатайству следователей избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить мужчину, который напал на сотрудника ТЦК. Также мы писали, что в Одессе пойдут под суд рабочие ТЦК, которые напали на военного.