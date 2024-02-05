На Одещині готуються до нового зрошувального сезону — як саме

Комбайн поливає поле. Фото: pixabay

Одеська область з підвищеною силою готується до нового зрошувального сезону. Так, у регіоні планують модернізувати міжгосподарські меліоративні мережі та гідротехнічні споруди.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Що саме зробили

У Болградському водному господарстві відремонтували насосне обладнання. Також у зв’язку з пониженням рівня води у річці Дунай здійснено закриття шлюзів Вікета та Орловського.

Крім того, в Ізмаїльському водному господарстві триває підготовка до ремонту насосного й електротехнічного обладнання. Водночас в УВГ готуються до нового поливного сезону та відновлення внутрішньогосподарських меліоративних мереж.

Нагадаємо, в Одеській області відновлять систему зрошення полів у рамках програми "Аграрна Одещина". Наразі планується ремонт Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської систем.

Також ми писали, що, сприяючи розвитку сільського господарства та садівництва, до переліку культур, що можуть бути вирощені коштом грантів, додали нові позиції. Шипшину для всіх областей України та мигдаль для Одеської області.

Додамо, фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тім, що на врожай винограду потрібно чекати два-три роки.