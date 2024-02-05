В Одесской области готовятся к новому оросительному сезону — как именно

Комбайн поливает поле. Фото: pixabay

Одесская область с повышенной силой готовится к новому оросительному сезону. Так, в регионе планируется модернизировать межхозяйственные мелиоративные сети и гидротехнические сооружения.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

Читайте также:

Что именно сделали

В Болградском водном хозяйстве отремонтировали насосное оборудование. Также в связи с понижением уровня воды в реке Дунай осуществлено закрытие шлюзов Викета и Орловского.

Кроме того, в Измаильском водном хозяйстве идет подготовка к ремонту насосного и электротехнического оборудования. В то же время в УВГ готовятся к новому поливному сезону и восстановлению внутрихозяйственных мелиоративных сетей.

Напомним, в Одесской области возобновят систему орошения полей в рамках программы "Аграрная Одесчина". В настоящее время планируется ремонт Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской систем.

Также мы писали, что способствуя развитию сельского хозяйства и садоводства, к перечню культур, которые могут быть выращены на средства грантов, добавили новые позиции. Шиповник для всех областей Украины и миндаль для Одесской области.

Добавим, фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают более быстросозревающие овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать два-три года.